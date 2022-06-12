ЕС стоит на пороге исторического решения, - Урсула фон дер Ляйен перед саммитом Союза
Возможно, речь идет о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Ursula von der Leyen
Европейский Союз стоит на пороге "исторического решения" в преддверии саммита 23-24 июня, где будет рассматриваться вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Надеюсь, что через 20 лет, вспоминая об этих событиях, мы сможем сказать, что поступили правильно", - сказала высокопоставленный политик.
Также, по ее словам, вызовом будет выйти из саммита ЕС с единой позицией, "отражающей масштабы этого исторического решения".
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Источник:DW
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