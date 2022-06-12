  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС стоит на пороге исторического решения, - Урсула фон дер Ляйен перед саммитом Союза
В тренде

ЕС стоит на пороге исторического решения, - Урсула фон дер Ляйен перед саммитом Союза

Общие новости
(1 голосов)

Возможно, речь идет о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

ЕС стоит на пороге исторического решения, - Урсула фон дер Ляйен перед саммитом Союза

Ursula von der Leyen

Новина українською

Европейский Союз стоит на пороге "исторического решения" в преддверии саммита 23-24 июня, где будет рассматриваться вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Надеюсь, что через 20 лет, вспоминая об этих событиях, мы сможем сказать, что поступили правильно", - сказала высокопоставленный политик.

Также, по ее словам, вызовом будет выйти из саммита ЕС с единой позицией, "отражающей масштабы этого исторического решения".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
DW

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде