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На россии пытались взорвать нефтепровод Дружба. Раздалось три взрыва

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Завезли новый "хлопок"

На россии пытались взорвать нефтепровод Дружба. Раздалось три взрыва

Місце вибуху, вказане на карті/Скрін УП

Новина українською

На территории россии в Брянской области неизвестные пытались взорвать нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает российское СМИ "Медуза" со ссылкой на медиа "База".

Утром 11 августа вблизи села Гуловка, расположенного в 40 км от границы с Украиной, раздались три взрыва.

Одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком защелки нефтепровода, другой произошел в месте в месте, где проложен кабель – там осталась вырва 40 на 20 см, а третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 сантиметров.

Сам же нефтепровод "Дружба" остался невредимым.

В то же время, прокремлевские СМИ сообщают, что перебоев в работе нефтепровода не было и нефть продолжает идти в Европу.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Медуза

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2022 в 15:54
Щоб той нафтопровід згорів разом з росією.
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