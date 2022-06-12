На россии пытались взорвать нефтепровод Дружба. Раздалось три взрыва

На территории россии в Брянской области неизвестные пытались взорвать нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает российское СМИ "Медуза" со ссылкой на медиа "База".

Утром 11 августа вблизи села Гуловка, расположенного в 40 км от границы с Украиной, раздались три взрыва.

Одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком защелки нефтепровода, другой произошел в месте в месте, где проложен кабель – там осталась вырва 40 на 20 см, а третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 сантиметров.

Сам же нефтепровод "Дружба" остался невредимым.

В то же время, прокремлевские СМИ сообщают, что перебоев в работе нефтепровода не было и нефть продолжает идти в Европу.