На россии пытались взорвать нефтепровод Дружба. Раздалось три взрыва
Завезли новый "хлопок"
Місце вибуху, вказане на карті/Скрін УП
На территории россии в Брянской области неизвестные пытались взорвать нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает российское СМИ "Медуза" со ссылкой на медиа "База".
Утром 11 августа вблизи села Гуловка, расположенного в 40 км от границы с Украиной, раздались три взрыва.
Одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком защелки нефтепровода, другой произошел в месте в месте, где проложен кабель – там осталась вырва 40 на 20 см, а третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 сантиметров.
Сам же нефтепровод "Дружба" остался невредимым.
В то же время, прокремлевские СМИ сообщают, что перебоев в работе нефтепровода не было и нефть продолжает идти в Европу.
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