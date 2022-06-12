С территории Азовстали удалось вывезти уже 220 тел погибших украинских солдат

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал о текущей ситуации с доставкой погибших защитников Мариуполя на территорию, которая сейчас подконтрольна украинским властям:

“Уже произошло два обмена телами погибших. Первый – 160 на 160, то есть мы смогли забрать с территории Азовстали 160 тел украинских героев и в обмен на это отдали 160 мертвых кацапов. Это, кажется, самый большой обмен телами погибших за все время войны.

Недавно состоялся второй обмен, во время которого украинцы забрали почти 60 тел защитников. Все погибшие военные сейчас в Киеве. Сейчас начинается сложный процесс опознания тел, ведь большинство из них находятся в ужасном состоянии. Зрительно опознать погибших невозможно.

Патронатная служба "Азова" принимает активное участие в этих процессах для того, чтобы облегчить всем службам эту работу, чтобы ускорить эту ситуацию и эти процессы. Они на максимальных мощностях внутри этого процесса", – отметил экскомандир полка.