россия готовится развернуть больше подразделений на территории Украины, - разведка Британии
Оккупантам не хватает имеющихся сил
Getty Images/Global Images Ukraine
Как стало известно британской разведке, россия стремится создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине. Для этого она может привлекать новобранцев и мобилизованных резервистов.
"россия продолжает стремиться создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине. В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых формирований.
россии, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для развертывания этих подразделений в Украине.
Одновременное развертывание всех трех батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций", - написано в отчете.
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