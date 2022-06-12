россия готовится развернуть больше подразделений на территории Украины, - разведка Британии

Как стало известно британской разведке, россия стремится создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине. Для этого она может привлекать новобранцев и мобилизованных резервистов.

"россия продолжает стремиться создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине. В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых формирований.

россии, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для развертывания этих подразделений в Украине.

Одновременное развертывание всех трех батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций", - написано в отчете.