  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россия готовится развернуть больше подразделений на территории Украины, - разведка Британии
В тренде

россия готовится развернуть больше подразделений на территории Украины, - разведка Британии

Общие новости
(1 голосов)

Оккупантам не хватает имеющихся сил

россия готовится развернуть больше подразделений на территории Украины, - разведка Британии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как стало известно британской разведке, россия стремится создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине. Для этого она может привлекать новобранцев и мобилизованных резервистов.

"россия продолжает стремиться создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине. В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых формирований.

россии, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для развертывания этих подразделений в Украине.

Одновременное развертывание всех трех батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций", - написано в отчете.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Разведка Британии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде