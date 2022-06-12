россияне воруют скифское золото с Украины

Английское издание The Guardian сообщает, что россияне вывозят из Украины исторические ценности, особенно скифское золото.

"Сейчас очень веские доказательства того, что это умышленный шаг россии, когда определенные картины и украшения выискивались и были вывезены в Россию", - заявил ученый-антрополог Брайан Дэниэлс.

По данным международной группы экспертов по цифровым технологиям, отслеживающим кражи, для данного типа мародерства в россии даже выделили отдельную группу специалистов, занимающуюся контрабандой ценных исторических артефактов.