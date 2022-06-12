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россияне воруют скифское золото с Украины

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А также другие исторические украинские артефакты

россияне воруют скифское золото с Украины

Новина українською

Английское издание The Guardian сообщает, что россияне вывозят из Украины исторические ценности, особенно скифское золото.

"Сейчас очень веские доказательства того, что это умышленный шаг россии, когда определенные картины и украшения выискивались и были вывезены в Россию", - заявил ученый-антрополог Брайан Дэниэлс.

По данным международной группы экспертов по цифровым технологиям, отслеживающим кражи, для данного типа мародерства в россии даже выделили отдельную группу специалистов, занимающуюся контрабандой ценных исторических артефактов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
The Guardian

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