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россияне снова обстреляли Днепропетровщину - погибла женщина

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Обстреляли из "Ураганов"

россияне снова обстреляли Днепропетровщину - погибла женщина

Новина українською

Россияне снова обстреливают Днепропетровскую область. Об этом сообщает глава ОГА Валентин Резниченко.

Сегодня враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский.

В Покровской общине погибла женщина. В результате был разрушен дом.

В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Оккупанты ударили по нему из "Ураганов".

Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших.

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В статье: война с Россией
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