россияне снова обстреляли Днепропетровщину - погибла женщина

Россияне снова обстреливают Днепропетровскую область. Об этом сообщает глава ОГА Валентин Резниченко.

Сегодня враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский.

В Покровской общине погибла женщина. В результате был разрушен дом.

В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Оккупанты ударили по нему из "Ураганов".

Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших.