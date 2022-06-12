россияне снова обстреляли Днепропетровщину - погибла женщина
Обстреляли из "Ураганов"
Россияне снова обстреливают Днепропетровскую область. Об этом сообщает глава ОГА Валентин Резниченко.
Сегодня враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский.
В Покровской общине погибла женщина. В результате был разрушен дом.
В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Оккупанты ударили по нему из "Ураганов".
Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших.
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