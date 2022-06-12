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россияне угнали уже третье судно металлопроката из Мариуполя

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Награбленное отправляют в Ростов-на-Дону

россияне угнали уже третье судно металлопроката из Мариуполя

Новина українською

Росіяни продовжують красти українське майно. У Маріуполі окупанти вкрали вкотре судно металопрокату.

Це сталося вже втретє. Як повідомляє, мера Маріуполя Петро Андрющенко судно спрямовують до Ростов-на-Дону.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Андрющенко Time

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