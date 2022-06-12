россияне угнали уже третье судно металлопроката из Мариуполя
Награбленное отправляют в Ростов-на-Дону
Росіяни продовжують красти українське майно. У Маріуполі окупанти вкрали вкотре судно металопрокату.
Це сталося вже втретє. Як повідомляє, мера Маріуполя Петро Андрющенко судно спрямовують до Ростов-на-Дону.
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Источник:Андрющенко Time
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