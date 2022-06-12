Посол Украны в Германии: Почему вы отказываете ВСУ в боевых машинах? Украина на ваших глазах истекает кровью

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на информацию о готовности немецкого концерна Rheinmetall отправить для ВСУ боевые машины пехоты Marder Украине.

Rheinmetall готов поставить данную технику Украине, если канцлер Германии Олаф Шольц даст на это свое согласие.