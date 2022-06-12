Посол Украны в Германии: Почему вы отказываете ВСУ в боевых машинах? Украина на ваших глазах истекает кровью
Андрей Мельник обратился к Шольцу
Концерн Rheinmetall / Автор невідомий
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на информацию о
Rheinmetall готов поставить данную технику Украине, если канцлер Германии Олаф Шольц даст на это свое согласие.
"Уважаемое правительство! Почему вы отказываете украинской армии в боевых машинах пехоты Marder, которые могут быть немедленно поставлены компанией Rheinmetall, в то время как Украина на ваших глазах истекает кровью на Донбассе? 109 дней истребительной войны россии. Почему?" – написал в своем твиттере Андрей Мельник.
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