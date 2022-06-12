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Посол Украны в Германии: Почему вы отказываете ВСУ в боевых машинах? Украина на ваших глазах истекает кровью

Общие новости
(8 голосов)

Андрей Мельник обратился к Шольцу

Посол Украны в Германии: Почему вы отказываете ВСУ в боевых машинах? Украина на ваших глазах истекает кровью

Концерн Rheinmetall / Автор невідомий

Новина українською

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на информацию о готовности немецкого концерна Rheinmetall отправить для ВСУ боевые машины пехоты Marder Украине.

Rheinmetall готов поставить данную технику Украине, если канцлер Германии Олаф Шольц даст на это свое согласие.

"Уважаемое правительство! Почему вы отказываете украинской армии в боевых машинах пехоты Marder, которые могут быть немедленно поставлены компанией Rheinmetall, в то время как Украина на ваших глазах истекает кровью на Донбассе? 109 дней истребительной войны россии. Почему?" – написал в своем твиттере Андрей Мельник.

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В статье: Андрей Мельник война с Россией Олаф Шольц
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Источник:
Twitter Andrij Melnyk

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2022 в 21:03
Кров нацистів ще не згнила...
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