Гайдай: Угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет
В Северодонецке остался один аварийный мост
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Глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай доложил о ситуации в регионе по состоянию на вечер 12 мая.
- россияне разрушили два моста, ведущих в Северодонецк. Третий – целый день под обстрелами, он стар и критически аварийный, грузовики им передвигаться не могут – велик риск обвала. В случае разрушения этого путепровода – областной центр будет отрезан;
- эвакуации из Северодонецка нет. Учитывая последние события, единственный вариант выхода из города – это пешком уцелевшим мостом, потому что автобусы не проедут – но это крайне опасно. Мы проделываем возможность эвакуации из областного центра с Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности
- россияне мощно обстреливают Лисичанск, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок;
- тяжелые бои продолжаются в Горной общине;
- гуманитарные грузы ежедневно завозятся в Лисичанск, а оттуда их машиной забирают по другим населенным пунктам области;
- на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать;
- угрозы оцепления наших войск на Луганщине нет.
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Источник:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)
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