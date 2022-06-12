  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гайдай: Угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет
В тренде

Гайдай: Угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В Северодонецке остался один аварийный мост

Гайдай: Угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет

facebook.com/sergey.gaidai.loga

Новина українською

Глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай доложил о ситуации в регионе по состоянию на вечер 12 мая.

  • россияне разрушили два моста, ведущих в Северодонецк. Третий – целый день под обстрелами, он стар и критически аварийный, грузовики им передвигаться не могут – велик риск обвала. В случае разрушения этого путепровода – областной центр будет отрезан;
  • эвакуации из Северодонецка нет. Учитывая последние события, единственный вариант выхода из города – это пешком уцелевшим мостом, потому что автобусы не проедут – но это крайне опасно. Мы проделываем возможность эвакуации из областного центра с Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности
  • россияне мощно обстреливают Лисичанск, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок;
  • тяжелые бои продолжаются в Горной общине;
  • гуманитарные грузы ежедневно завозятся в Лисичанск, а оттуда их машиной забирают по другим населенным пунктам области;
  • на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать;
  • угрозы оцепления наших войск на Луганщине нет.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде