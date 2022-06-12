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Залужный провел переговоры с главой штабов США Милли

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Обсудили ситуацию, а также необходимую помощь

Залужный провел переговоры с главой штабов США Милли

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил, что провел очередной разговор с американским коллегой – Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Проинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке. Так, подчеркнул, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области. Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинского земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта.

Сложная ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника.

Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий.

Вооруженные силы рф продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь. На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям. По состоянию на сегодня у нас ширина фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия", - рассказал Валерий Залужный.

Также наш Главнокомандующий повторил для генерала Милли прошение о передаче большого количества артиллерийских систем калибра 155 мм в кратчайшие сроки.

"Также поделился со своим визави стратегическими целями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведение операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим".

Мы обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации", - подытожил украинский генерал.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный Марк Милли
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