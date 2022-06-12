Залужный провел переговоры с главой штабов США Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил, что провел очередной разговор с американским коллегой – Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Проинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке. Так, подчеркнул, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области. Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинского земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта.

Сложная ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника.

Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий.

Вооруженные силы рф продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь. На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям. По состоянию на сегодня у нас ширина фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия", - рассказал Валерий Залужный.