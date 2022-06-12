Зеленский: Ключевая тактическая цель россиян не изменилась - они давят в Северодонецке
россияне пытаются завести на Донбасс резервные силы
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 109-го дня войны обратился к украинскому народу.
"Ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась – они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении Лисичанск, Бахмут, Славянск. российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы.
Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали по пути скрытой мобилизации. И это означает только одно: россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - сказал Владимир Зеленский в своем обращении.
Популярное сейчас
- Резерв украинской молодежки спокойно обыграл Армению
- Ким: Херсон будем освобождать постепенно, чтобы не рисковать людьми
- Цыганков может перейти в Ливерпуль
- россияне начали отвод войск со своих позиций на севере Запорожской области
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
Новости по теме
- 23:36 Украинские Зеленский: Должны сделать все, чтобы россияне пожалели, что все это натворили
- 18:05 Украинские Зеленский: Санкции и переговоры - надо было проводить с россией до войны. Сейчас их надо поставить на место
- 16:46 Украинские Украина узнает судьбу статуса кандидата в ЕС в конце следующей недели