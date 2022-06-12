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Зеленский: Ключевая тактическая цель россиян не изменилась - они давят в Северодонецке

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россияне пытаются завести на Донбасс резервные силы

Зеленский: Ключевая тактическая цель россиян не изменилась - они давят в Северодонецке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 109-го дня войны обратился к украинскому народу.

"Ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась – они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении Лисичанск, Бахмут, Славянск. российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы.

Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали по пути скрытой мобилизации. И это означает только одно: россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - сказал Владимир Зеленский в своем обращении.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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