ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 18 россиян
Склад боеприпасов и несколько единиц техники
Генштаб ЗСУ
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Так, сегодня, 12 июня, ВСУ в данной зоне уничтожили:
- личного состава россиян – 18
- ББМ – 1
- АТТ – 1
- минометов – 1
- СПГ – 1
- склад с б/п – 1
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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