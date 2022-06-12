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ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 18 россиян

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Склад боеприпасов и несколько единиц техники

ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 18 россиян

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Так, сегодня, 12 июня, ВСУ в данной зоне уничтожили:

  • личного состава россиян – 18
  • ББМ – 1
  • АТТ – 1
  • минометов – 1
  • СПГ – 1
  • склад с б/п – 1
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В статье: война с Россией
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