Зеленский: Ни до начала, ни на 109 день войны Украина не получила системы противоракетной обороны
россия выпустила по Украине 2606 ракет...
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается от западных партнеров систем современной противоракетной обороны.
"Сегодня уже 109-й день полномасштабной войны, но далеко не 109-й день, когда мы говорим партнерам простую вещь: Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше.
Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да. Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам, по нашим селам за время от 24 февраля. Это жизнь, которую можно было бы спасти, это трагедии, которую можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались", - сказал президент.
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