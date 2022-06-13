Победа молодежки, разговоры о Цыганкове, поражение Португалии. Главные новости за 12 июня
А также возможные трансферы Шахтера и классный матч Холанда
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости футбола за воскресенье, 12 июня
Молодежная сборная победила Армению
Это был последний матч группового этапа отбора на Евро-2023. Турнирного значения он не имел, ведь Украина уже не могла потерять второе место, но и подняться на первое тоже. Руслан Ротань провел ротацию и дал возможность сыграть условным резервистам. Первый тайм пошел на притирку, а после перерыва после выхода нескольких игроков основы сине-желтые доказали свое преимущество – голами отличились Кулиев и Вивчаренко. Украина в десяти матчах набрала 23 очка – семь побед, две ничьих при одном поражении. 21 июня состоится жеребьевка раунда плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы.
В лагере сборной остались два голкипера
Андрей Пятов покинул команду после того, как сыграл последний международный матч. Теперь к игре с Ирландией готовятся Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык. Также сообщается, что к тренировкам вернулись защитники Александр Сирота и Эдуард Соболь, а также Андрей Ярмоленко, пропускавший предыдущие два поединка. С Ирландией Украина сыграет во вторник, 14 июня.
Английские СМИ вспомнили о Цыганкове в контексте потребностей Ливерпуля
У Юргена Клоппа намечается серьезная перестройка этим летом, ведь в "Баварию" собирается Садио Мане, и у Салаха контракт истекает через год. Необходимо усиливать фланги атаки. И вот одно из ливерпульских изданий обратило внимание на Виктора Цыганкова, оставившего приятное впечатление в последних матчах за сборную Украины. Указывается, что в пользу его перехода в "Ливерпуль" также играет относительно невысокая цена - Transfermarkt оценивает Виктора в 25 млн, а еще у него через год заканчивается контракт с "Динамо".
Шахтер может продать еще троих легионеров
Авторитетный The Athletic сообщает, что между "Фулхэмом" и "Шахтером" возобновились переговоры по трансферу Манора Соломона. Говорится о сумме в 7 млн. фунтов. Клуб Сергея Реброва "Аль-Айн" обратился к "Шахтеру" по поводу трансфера Педриньо. Цифры не называются, но указывается, что "Аль-Айн" готов заплатить ту же сумму, которую донецкий клуб заплатил за бразильца, а это около 18 млн евро. Также детали личного контракта с "Фиорентиной" согласовал Додо. Ожидается, что уже в ближайшее время будет объявлено о трансфере, который оценивается в 15 млн евро.
Швейцария помешала лидерству Португалии
В дивизионе А Лиги Наций состоялись матчи четвертого тура в группе 2. Действующий чемпион – Португалия – играл на выезде со Швейцарией и проиграл, пропустив единственный гол на первой минуте от Сеферовича. Для швейцарцев это первые набранные очки в текущем розыгрыше турнира. А вот Испания спокойно разобралась с Чехией – забивали Солер и Сарабия. Это позволило Фурии Роха опередить Португалию на один балл – в Испании восемь очков, в Португалии – семь, в Чехии – четыре, а у Швейцарии соответственно три.
Норвегия отрывается от конкурентов
В дивизионе В играла четвертая группа. Норвегия благодаря эффективной игре Эрлинга Холанда одолела Швецию. Форвард "Манчестер Сити" забил дважды и помог это сделать Сорлоту, тогда как шведы отправили мяч в сетку только дважды (Форсберг и Йокерес). Во втором матче Сербия побеждала Словению 0:2, но во втором тайме пропустила дважды и все завершилось ничьей. Так что у Норвегии десять баллов, у Сербии – семь, в Швеции – три, а у Словении – два.
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