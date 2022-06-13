В боях за Северодонецк погиб бывший британский военный

Семья бывшего британского военнослужащего Джордана Гэтли сообщила, что в пятницу, 10 июля, получила известие о том, что он убит под Северодонецком.

По словам родных, Джордан Гэтли уволился из британской армии в марте и отправился в Украину, чтобы помочь в борьбе против российского вторжения. "Он любил свою работу, и мы так гордимся им, – написала его семья в Facebook. – Он был настоящим героем и навсегда останется в наших сердцах".

Советник президента Украины Михаил Подоляк отдал дань уважения Гэтли, сказав, что нужно иметь много мужества, чтобы отправиться защищать свои убеждения далеко от родины.

"Просто потому, что так говорит сердце. Потому что ты не можешь терпеть это зло. Джордан Гэтли был настоящим героем. Мы всегда будем помнить его вклад в защиту Украины и свободного мира", – написал Подоляк в "Твиттере".

Министерство иностранных дел Великобритании заявило: "Мы поддерживаем семью британца, погибшего в Украине".

Гэтли уже не первый британец, погибший в войне Украины с россией. Ранее в конце апреля стало известно о смерти ветерана британской армии, 36-летнего Скотта Сибли.

Добавим, что сейчас продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, ставший центром области после оккупации Луганска в 2014 году. В начале июня сообщалось, что в город вошел иностранный легион, воюющий на стороне ВСУ.