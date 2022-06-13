Благодаря преимуществу в артиллерии российские оккупанты оттеснили ВСУ из центра Северодонецка
Ненадолго
Гайдай Telegram
В Северодонецке орки имели частичный успех, оккупанты оттеснили украинские подразделения из центра города – об этом сообщил Генштаб ВСУ. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также выступил с традиционным отчетом об актуальных событиях в регионе:
"По ситуации в Северодонецке: противник продолжает штурмовать город, несколько оттеснил украинских военных за счет значительного преимущества в артиллерии".
"Впрочем, боевые действия за населенный пункт продолжаются. россияне уничтожают квартал за кварталом. Вчера многие увидели видеоролик, снятый в старых районах города: разрушены практически под ноль многоэтажки. Трижды обстреляна территория Азота, где еще остаются люди в бомбоубежищах".
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