Благодаря преимуществу в артиллерии российские оккупанты оттеснили ВСУ из центра Северодонецка

В Северодонецке орки имели частичный успех, оккупанты оттеснили украинские подразделения из центра города – об этом сообщил Генштаб ВСУ. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также выступил с традиционным отчетом об актуальных событиях в регионе:

"По ситуации в Северодонецке: противник продолжает штурмовать город, несколько оттеснил украинских военных за счет значительного преимущества в артиллерии".