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Сбили самолет, уничтожали ББМ. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 12 июня

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Полторы сотни оккупантов легли в могилу

Сбили самолет, уничтожали ББМ. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 12 июня

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 13 июня.

За воскресенье было ликвидировано еще 150 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют 32300 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1432 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 718 (+3) ед,
  • РСЗО/MLRS - 226 (+0) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+1) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,
  • специальная техника – 54 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией
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