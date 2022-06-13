Сбили самолет, уничтожали ББМ. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 12 июня

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 13 июня.

За воскресенье было ликвидировано еще 150 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют 32300 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1432 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8) ед,

артиллерийских систем – 718 (+3) ед,

РСЗО/MLRS - 226 (+0) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов – 213 (+1) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,

специальная техника – 54 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.