Сбили самолет, уничтожали ББМ. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 12 июня
Полторы сотни оккупантов легли в могилу
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 13 июня.
За воскресенье было ликвидировано еще 150 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют 32300 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1432 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 718 (+3) ед,
- РСЗО/MLRS - 226 (+0) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+1) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,
- специальная техника – 54 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
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