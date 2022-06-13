Ураганами и кассетами. Враг обстрелял многострадальную громаду на Днепропетровщине
Увы, без жертв не обошлось
dnepr.express
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о масштабе разрушений и количестве жертв в Зеленодольской громаде после ударов оккупантов 13 июня.
Также Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что раненые были доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.
При этом жителям Зеленодольска разрешили перемещаться по городу, но только по тротуарам, пешеходным дорожкам и дорогам. Продолжают работать саперы. Жители города не могут посещать зеленые, парковые и пляжные зоны.
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