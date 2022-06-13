Ураганами и кассетами. Враг обстрелял многострадальную громаду на Днепропетровщине

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о масштабе разрушений и количестве жертв в Зеленодольской громаде после ударов оккупантов 13 июня.

Также Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что раненые были доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

При этом жителям Зеленодольска разрешили перемещаться по городу, но только по тротуарам, пешеходным дорожкам и дорогам. Продолжают работать саперы. Жители города не могут посещать зеленые, парковые и пляжные зоны.