Приедут втроем. Известно, когда Драги, Шольц и Макрон нанесут визит в Киев
Важное мероприятие
Euromaidan Press
Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.
Визит в поддержку состоится за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС. Этот вывод станет основанием для принятия политического решения на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.
Ранее немецкая газета Bild сообщала, что визит трех лидеров состоится накануне саммита G7, намеченного на 26-28 июня.
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Источник:lastampa.it
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