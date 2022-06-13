Приедут втроем. Известно, когда Драги, Шольц и Макрон нанесут визит в Киев

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

Визит в поддержку состоится за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС. Этот вывод станет основанием для принятия политического решения на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что визит трех лидеров состоится накануне саммита G7, намеченного на 26-28 июня.