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Приедут втроем. Известно, когда Драги, Шольц и Макрон нанесут визит в Киев

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Приедут втроем. Известно, когда Драги, Шольц и Макрон нанесут визит в Киев

Euromaidan Press

Новина українською

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

Визит в поддержку состоится за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС. Этот вывод станет основанием для принятия политического решения на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что визит трех лидеров состоится накануне саммита G7, намеченного на 26-28 июня.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Олаф Шольц Марио Драги
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Источник:
lastampa.it

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