ВСУ уничтожили уже третьего российского чемпиона мира по танковому биатлону
Спорт и политика
Бакулєв
Российские сми сообщаю, что в войне с Украиной был убит чемпион мира по танковому биатлону, старший сержант армии рф Алексей Бакулев.
Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта во время контратаки, он был в составе экипажа танка Т-72 и прикрывал отход своей группы.
"Старший сержант получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", – сообщили журналисты. Дата и место гибели Бакулева не приводятся.
Алексей Бакулев родился 26 мая 1996 года в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района Алтая. Он стал чемпионом мира по танковому биатлону в 2017 году. "Хочется, если честно, уже в настоящий бой. Попробовать, как это. Надеюсь, родные мое это желание поймут, если время придет", – цитирует сми слова уже мертвого танкиста перед его отправкой в Украину.
Отметим, что убитые российские чемпионы уже не редкость. В начале мая сообщалось о чемпионе 2021-го года Бато Басанове, а в середине мая был ликвидирован чемпион 2016-го Сергей Бронников.
Добавим, что чемпионат мира по танковому биатлону был одним из главных приоритетов министра обороны рф сергея шойгу. Правда, с 2014-го года в нем принимали участие лишь страны, которые либо поддерживают имперскую политику рф, либо пытаются играть в нейтралитет.
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