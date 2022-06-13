путин "освободил" Наталью Поклонскую от должности замруководителя россотрудничества
Нормальным языком – няш-мяш поперли
Getty Images / Global Images Ukraine
президент российской федерации владимир путин подписал т.н. указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества.
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Ранее Поклонская заявила, что "буква Z символизирует трагедию и горе как для россии, так и для Украины". После этого в госсовете Крыма допустили, что Поклонскую лишат государственных наград.
При этом сама Поклонская сообщила, что указ о ее отставке с поста замглавы россотрудничества был подписан в связи с ее переходом на другую работу.
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Источник:риа
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