Гайдай сообщил о том, какую часть Северодонецка контролируют российские войска

российские войска контролируют более 70% Северодонецка, усилили обстрелы Лисичанска, однако угрозы оцепления украинских войск нет, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"россияне контролируют тотально большую часть Северодонецка. Бои настолько тяжелые, что сутки борьба может продолжаться даже не за улицу, а только за одну многоэтажку. Орки контролируют 70% Северодонецка. Массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов из-за обстрелов невозможны. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день".

"На "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 – дети. Промышленная зона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра. Укрытия "Азота" не столь прочны как на мариупольской "Азовстали", пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Раньше все находящиеся там люди отказались выезжать из города. Угрозы оцепления наших войск на Луганщине нет".

"По Лисичанску россияне усилили обстрелы, бьют из больших калибров, город ежедневно уничтожается. За последние дни наибольшее количество погибших и раненых именно в этом городе. Происходит "тихая" эвакуация".