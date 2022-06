Сине-желтую. Болт в благотворительной игре передал Шевченко капитанскую повязку

В воскресенье, 12 июня в Лондоне на Олимпийском стадионе состоялся ежегодный благотворительный матч Soccer Aid. Средства, собранные во время игры, направляются в Unicef, в поддержку детей со всего мира. Определенная часть суммы, по словам организаторов, будет передана детям из Украины.

Формат поединка предусматривал встречу сборной Англии против Звезд всего мира. В матче приняли участие легендарные футболисты и поп-звезды.

В составе команды Звезд всего мира сыграл легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Кроме нашего земляка, на поле вышли Петр Чех, Кафу, Роберто Карлос, Андреа Пирло, Партрис Эвра, Робби Кин и другие.

Один из самых символических эпизодов поединка произошел до его старта: Усэйн Болт передал капитанскую повязку в цветах украинского флага Андрею Шевченко.

Сам матч Soccer Aid-2022 завершился победой Звезд всего мира. Основное время игры закончилось вничью со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались Звезды мира.

I love everything about this. Bolt’s beautiful gesture, Shevchenko’s emotion, and an oblivious Cafu thinking the cameras on him pic.twitter.com/DPS8ZnnjhX