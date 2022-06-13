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В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности об очередном сбитом российском самолете

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Хотели испытать судьбу, но не получилось

В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности об очередном сбитом российском самолете

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке о новых потерях войск россии в Украине добавил в графу уничтоженные самолеты еще одну единицу. Теперь их 213.

Позже командование Воздушных сил ВСУ рассказало подробности, как именно был сбит вражеский самолет.

Указывается, что зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВС Украины поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 12 июня около десяти утра в районе Изюма на Харьковщине.

"Российские самолеты работали в паре, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс. Пилоты второго – решили испытать судьбу", - сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Самолет рашистов упал на временно оккупированную территорию. Сейчас украинские разведчики устанавливают, удалось ли выжить пилотам.

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В статье: война с Россией
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