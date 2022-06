Скалькулировали. В Офисе президента выкатили подробный список необходимого для паритета с рф оружия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере назвал точные цифры по типам вооружений, которые сейчас необходимы Вооруженным силам Украины.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.