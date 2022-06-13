Скалькулировали. В Офисе президента выкатили подробный список необходимого для паритета с рф оружия
Счет идет на тысячи
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере назвал точные цифры по типам вооружений, которые сейчас необходимы Вооруженным силам Украины.
"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия:
- 1000 гаубиц калибра 155 мм;
- 300 РСЗО;
- 500 танков;
- 2000 единиц бронетехники;
- 1000 дронов.
15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения".
Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022
1000 howitzers caliber 155 mm;
300 MLRS;
500 tanks;
2000 armored vehicles;
1000 drones.
Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.
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