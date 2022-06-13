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Скалькулировали. В Офисе президента выкатили подробный список необходимого для паритета с рф оружия

Общие новости
(2 голосов)

Счет идет на тысячи

Скалькулировали. В Офисе президента выкатили подробный список необходимого для паритета с рф оружия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере назвал точные цифры по типам вооружений, которые сейчас необходимы Вооруженным силам Украины.

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"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия:

  • 1000 гаубиц калибра 155 мм;
  • 300 РСЗО;
  • 500 танков;
  • 2000 единиц бронетехники;
  • 1000 дронов.

15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения".

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Комментарии (2)
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viajador (то є Кошмарів Ситі )
13.06.2022 в 13:34
Вибачте за кепс. ХТО ТАКИЙ ПОДОЛЯК??? НЕОФІЦІЙНА ОСОБА. ШІСТКА НА ПОБІГЕНЬКАХ РОСІЙСЬКОГО АГЕНТА ЄРМАКА.
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ukrop08
13.06.2022 в 13:22
думая, что даже на половину не стоит рассчитывать
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