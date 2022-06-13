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В Мариуполе россияне предлагают "за еду" убирать завалы на улицах и хоронить тела в братских могилах

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Орки такие орки

В Мариуполе россияне предлагают "за еду" убирать завалы на улицах и хоронить тела в братских могилах

ГУР

Новина українською

Во временно оккупированном Мариуполе рашисты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой 10 тыс. руб. на месяц. Враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", которая обеспечивала минимальный объем продуктов для выживания.

В настоящее время оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и похороны тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде".

Также для "наведения порядка" в изуродованных населенных пунктах (в том числе – Мариуполе) орки планируют использовать безвозмездный труд "добровольцев".

Вблизи Новой Каховки и Берислава Херсонской области враг вынуждает население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно.

Из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности учителей людей без педагогического образования. Также отмечено увеличение количества учителей, откомандированных из рф и оккупированного Крыма. Местным педагогам, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями.

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В статье: война с Россией ГУР
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