Россияне нанесли ракетный удар по Прилукам

В понедельник, 13 июня, российская армия нанесла ракетный удар по городу Прилуки в Черниговской области.

Как сообщает Оперативное командование Север, прилет трех ракет по городу был зафиксирован в 13:15.

Пока информация о разрушениях и возможных жертвах не поступала.

Перед этим была зафиксирована воздушная тревога на значительной территории Украины. В СМИ также появлялись видео летящей ракеты.