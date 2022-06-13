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Россияне нанесли ракетный удар по Прилукам

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Прилетело три вражеских ракеты

Россияне нанесли ракетный удар по Прилукам

Ілюстраційне фото / Getty Images

Новина українською

В понедельник, 13 июня, российская армия нанесла ракетный удар по городу Прилуки в Черниговской области.

Как сообщает Оперативное командование Север, прилет трех ракет по городу был зафиксирован в 13:15.

Пока информация о разрушениях и возможных жертвах не поступала.

Перед этим была зафиксирована воздушная тревога на значительной территории Украины. В СМИ также появлялись видео летящей ракеты.

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В статье: война с Россией
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