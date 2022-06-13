Россияне нанесли ракетный удар по Прилукам
Прилетело три вражеских ракеты
Ілюстраційне фото / Getty Images
В понедельник, 13 июня, российская армия нанесла ракетный удар по городу Прилуки в Черниговской области.
Как сообщает Оперативное командование Север, прилет трех ракет по городу был зафиксирован в 13:15.
Пока информация о разрушениях и возможных жертвах не поступала.
Перед этим была зафиксирована воздушная тревога на значительной территории Украины. В СМИ также появлялись видео летящей ракеты.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Пятов отдал сборной 15 лет и сыграл на двух Евро. Вспоминаем главные матчи легенды
- ВСУ уничтожили уже третьего российского чемпиона мира по танковому биатлону
- У сборной Ирландии произошли кадровые изменения перед игрой с Украиной
- Зеленский: Мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet