  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Как украинские артиллеристы сожгли вражеские Грады под Северодонецком
В тренде

Как украинские артиллеристы сожгли вражеские Грады под Северодонецком

Общие новости
(2 голосов)

И остальные грады тоже сожжем

Как украинские артиллеристы сожгли вражеские Грады под Северодонецком

Флаг

Новина українською

Во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины.

Читайте такжеГайдай сообщил о том, какую часть Северодонецка контролируют российские войска

Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши военные передали данные артиллеристам Национальной гвардии Украины – воинам гаубических расчетов М777.

Именно они уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела повреждена. Корректировали артиллеристов операторы Сил специальных операций ВСУ.

Также появился ролик, на котором можно увидеть, как в колонне рашистов в Харьковской области горит БМП и детонирует боекомплект.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде