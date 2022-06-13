Как украинские артиллеристы сожгли вражеские Грады под Северодонецком

Во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины.

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Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши военные передали данные артиллеристам Национальной гвардии Украины – воинам гаубических расчетов М777.

Именно они уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела повреждена. Корректировали артиллеристов операторы Сил специальных операций ВСУ.

Также появился ролик, на котором можно увидеть, как в колонне рашистов в Харьковской области горит БМП и детонирует боекомплект.