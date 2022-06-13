Как украинские артиллеристы сожгли вражеские Грады под Северодонецком
И остальные грады тоже сожжем
Флаг
Во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины.
Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши военные передали данные артиллеристам Национальной гвардии Украины – воинам гаубических расчетов М777.
Именно они уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела повреждена. Корректировали артиллеристов операторы Сил специальных операций ВСУ.
Также появился ролик, на котором можно увидеть, как в колонне рашистов в Харьковской области горит БМП и детонирует боекомплект.
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- ВСУ уничтожили уже третьего российского чемпиона мира по танковому биатлону
- У сборной Ирландии произошли кадровые изменения перед игрой с Украиной
- "Мрут как мухи". Россияне вывели остатки бурятов из Северодонецка
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество