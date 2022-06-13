"Взорвать гранату – и домой с 3 мультами". Как россияне обсуждают способы имитации боевых ранений
Ничего себе
ГУР
Двое россиян обсуждают способы, как сбежать с войны – речь о новом перехвате украинской разведке. Орки приходят к выводу, что единственный реальный способ – стать "трехсотым".
Единственная проблема – госпитали отказываются принимать оккупантов на лечение и выдавать "больничные". Поэтому они изучают опыт "старых волков", которые умеют наносить сами себе ранения, которые выглядят как боевые:
"Я вчера предлагал гранату еб… (взорвать). РГД. Чтобы сразу восемь человек "затрехсотились". Плитами обложить, чтобы конечности торчали. Въе… (сдетонировать) ее и все. Всем поехать домой с тремя мультами (тремя миллионами, которые должны выплачиваться за боевое ранение)".
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