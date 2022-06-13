Привет болотному историку. В сети опубликовали распоряжение об отмене основания москвы

Украина продолжает усиленно теснить врага не только на реальном фронте, но и в киберпространстве.

В интернете появилось "распоряжение" от имено мэра Киева Виталия Кличко, в котором отменяется указ князя Юрия Долгорукого 1147 года об основании города москва.

Официальна причина: это было "истрическое недоразумение".

Конечно же, это не настоящий документ, а лишь привет одному полоумному учителю истории с болот, который вечно забывает, что история московии - пещинка на фоне истории Украины.