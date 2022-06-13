  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Привет болотному историку. В сети опубликовали распоряжение об отмене основания москвы
В тренде

Привет болотному историку. В сети опубликовали распоряжение об отмене основания москвы

Общие новости
(5 голосов)

Правильные уроки истории.

Привет болотному историку. В сети опубликовали распоряжение об отмене основания москвы

UA-Футбол
Новина українською

Украина продолжает усиленно теснить врага не только на реальном фронте, но и в киберпространстве.

В интернете появилось "распоряжение" от имено мэра Киева Виталия Кличко, в котором отменяется указ князя Юрия Долгорукого 1147 года об основании города москва.

Официальна причина: это было "истрическое недоразумение".

Конечно же, это не настоящий документ, а лишь привет одному полоумному учителю истории с болот, который вечно забывает, что история московии - пещинка на фоне истории Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Оlegуurсhak (Хмельницький)
13.06.2022 в 16:01
"Україна продовжує посилено тіснити ворога не лише на РЕАЛЬНОМУ фронті, а й..." ??? А де це можно побачити?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде