Привет болотному историку. В сети опубликовали распоряжение об отмене основания москвы
Правильные уроки истории.
Украина продолжает усиленно теснить врага не только на реальном фронте, но и в киберпространстве.
В интернете появилось "распоряжение" от имено мэра Киева Виталия Кличко, в котором отменяется указ князя Юрия Долгорукого 1147 года об основании города москва.
Официальна причина: это было "истрическое недоразумение".
Конечно же, это не настоящий документ, а лишь привет одному полоумному учителю истории с болот, который вечно забывает, что история московии - пещинка на фоне истории Украины.
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
13.06.2022 в 16:01
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