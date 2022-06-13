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ВСУ освободили три села в Донецкой области

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(2 голосов)

Украинские воины подвинули линию фронта на одном из участков

ВСУ освободили три села в Донецкой области

Новина українською

Группировка Объединенных сил ВСУ опубликовала сюжет о ситуации на одном из участков фронта в Донецкой области.

Указывается, что российская артиллерия на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. «Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед», - говорится в описании к видео.

Известно, что Украинская Армия освободила три села на Донетчине и подвинула участок фронта на 15 км. Населённые пункты, названия которых не указываются, до сих пор числятся в серой зоне, но там уже находятся передовые подразделения ВСУ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
13.06.2022 в 15:50
А як там справи у Сєвєродонецьку?
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
13.06.2022 в 15:23
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