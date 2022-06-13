Вспомните ТОП-25 самых дорогих трансферов мадридского Реала? Квиз от UA-Футбол

11 июня официально стало известно, что французский полузащитник "Монако" Орельен Тчуамэни стал игроком мадридского "Реала". Этот трансфер попал в пятерку самых дорогих входящих трансферов в истории "сливочных". Испанцы заплатили за хавбека 80 миллионов евро.

Мы предлагаем вам вспомнить 25 самых дорогих приобретений "Реала". Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.