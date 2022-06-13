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Вспомните ТОП-25 самых дорогих трансферов мадридского Реала? Квиз от UA-Футбол

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(1 голосов)

Хватит ли четыре минуты?

Вспомните ТОП-25 самых дорогих трансферов мадридского Реала? Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

11 июня официально стало известно, что французский полузащитник "Монако" Орельен Тчуамэни стал игроком мадридского "Реала". Этот трансфер попал в пятерку самых дорогих входящих трансферов в истории "сливочных". Испанцы заплатили за хавбека 80 миллионов евро.

Мы предлагаем вам вспомнить 25 самых дорогих приобретений "Реала". Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
13.06.2022 в 15:46
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