Вспомните ТОП-25 самых дорогих трансферов мадридского Реала? Квиз от UA-Футбол
Хватит ли четыре минуты?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
11 июня официально стало известно, что французский полузащитник "Монако" Орельен Тчуамэни стал игроком мадридского "Реала". Этот трансфер попал в пятерку самых дорогих входящих трансферов в истории "сливочных". Испанцы заплатили за хавбека 80 миллионов евро.
Мы предлагаем вам вспомнить 25 самых дорогих приобретений "Реала". Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
13.06.2022 в 15:46
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