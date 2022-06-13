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Из-за ракетных ударов эвакуируют несколько сел возле Прилук

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Есть угроза пожаров

Из-за ракетных ударов эвакуируют несколько сел возле Прилук

фото из свободных источников

Новина українською

После ракетных ударов российских оккупантов по Прилукам в близлежащих населенных пунктах объявили эвакуацию.

Об этом в комментарии Суспільному сказал директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев.

По его словам, эвакуация объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец Прилукского района.

"Причина — из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", — сказал он.

Напомним, что днем 13 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Прилукам. Зафиксировали прилеты трех ракет. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

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В статье: война с Россией
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