Из-за ракетных ударов эвакуируют несколько сел возле Прилук
Есть угроза пожаров
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Об этом в комментарии Суспільному сказал директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев.
По его словам, эвакуация объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец Прилукского района.
"Причина — из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", — сказал он.
Напомним, что днем 13 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Прилукам. Зафиксировали прилеты трех ракет. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.
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