Из-за ракетных ударов эвакуируют несколько сел возле Прилук

После ракетных ударов российских оккупантов по Прилукам в близлежащих населенных пунктах объявили эвакуацию.

Об этом в комментарии Суспільному сказал директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев.

По его словам, эвакуация объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец Прилукского района.

"Причина — из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", — сказал он.

Напомним, что днем 13 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Прилукам. Зафиксировали прилеты трех ракет. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.