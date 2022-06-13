В Херсоне партизаны объявили охоту на коллаборанта, получившего высокий пост от россиян
Известен его адрес
На улицах Херсона появились листовки с фото Кирилла Стремоусова, а также его предположительный домашний адрес.
"Кирюша, Кулика 129, квартира 48 - не твой адрес? Мы идем за твоей головой!", - гласит надпись на листовках.
Россияне после оккупации Херсона провозгласили Стемоусова "заместителем главы военной администрации".
Стоит добавить, что Стремоусов постоянно озвучивает планы оккупантов по поводу захвата Херсонской области. Ранее он заявлял, что "регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины".
Напомним, что российские кафиры начали выдавать в Херсоне свои паспорта. В частности, паспорт получил бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, который является так называемым "председателем военно-гражданской администрации Херсонской области".
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