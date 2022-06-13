Минобороны: Войска РФ закрепились на северной окраине Старого Салтова

Российские войска возобновили наступательные действия на севере Харьковщины и сумели закрепиться в окрестностях поселка Старый Салтов на правом берегу Северского Донца.

Об этом сказал на брифинге представитель Минобороны Александр Мотузяник, передает ЛигаБизнесИнформ.

"Агрессор вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, 15 км к северу от Старого Салтова, и закрепился на его северной окраине", – сообщил он.

Поселок, расположенный менее чем в 30 км к востоку от Харькова, был освобожден от российских войск в начале мая.

На Донбассе продолжаются активные боевые действия. Россия пытается оцепить украинские войска в Северодонецке и Лисичанске и блокировать пути обеспечения из Бахмута, рассказал Мотузяник.

"На Северодонецком направлении наши войска противостоят штурмовым действиям в самом городе. Противник активно применяет артиллерию, РСЗО и контролирует центр города. Там продолжаются боевые действия высокой интенсивности", – сообщил он.

Противник возобновил наступательные действия в районе Золотого и пытается закрепиться на рубеже Роты – Мироновка.

ВСУ сдержали штурм в направлении Доломитное – Кодыма и Доломитное – Луганское, что в 15 км к юго-востоку от Бахмута.