В Черном море находятся 6 вражеских кораблей с суммарным залпом до 36 ракет
Угроза ракетных ударов остается высокой
фото из свободных источников
В Черном море находятся шесть кораблей РФ с возможным суммарным ракетным залпом до 36 ракет.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует "Интерфакс-Украина".
"В готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря по состоянию на сегодняшний день находятся шесть кораблей, несущих крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Их возможный суммарный ракетный залп составляет до 36 ракет", - сказал Мотузяник.
Спикер отметил, что 12 июня четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 из акватории Азовского моря совершили пуски не менее трех крылатых ракет Х-22 по территории Украины в Селидово и Покровске Донецкой области.
"Кроме того, 11 июня из акватории Черного моря было выпущено в четыре ракеты морского базирования типа "Калибр" по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины в Тернопольской области", - проинформировал он.
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