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В Черном море находятся 6 вражеских кораблей с суммарным залпом до 36 ракет

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Угроза ракетных ударов остается высокой

В Черном море находятся 6 вражеских кораблей с суммарным залпом до 36 ракет

фото из свободных источников

Новина українською

В Черном море находятся шесть кораблей РФ с возможным суммарным ракетным залпом до 36 ракет.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует "Интерфакс-Украина".

"В готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря по состоянию на сегодняшний день находятся шесть кораблей, несущих крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Их возможный суммарный ракетный залп составляет до 36 ракет", - сказал Мотузяник.

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Спикер отметил, что 12 июня четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 из акватории Азовского моря совершили пуски не менее трех крылатых ракет Х-22 по территории Украины в Селидово и Покровске Донецкой области.

"Кроме того, 11 июня из акватории Черного моря было выпущено в четыре ракеты морского базирования типа "Калибр" по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины в Тернопольской области", - проинформировал он.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Sisiha (Львов)
13.06.2022 в 17:32
Вот отдел подсчета у президента работает отлично
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2022 в 17:19
Нептуни чого чекають?
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Sisiha (Львов)
13.06.2022 в 17:36
Их ещё не підрахували, вот під рахують, тогда можна
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