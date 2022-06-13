Зеленский: Без мощного наступательного оружия для Украины война только затягивается
Президент снова обратился к западным партнерам
Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость предоставления Украине мощного наступательного оружия.
Об этом он заявил во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum.
"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Жертвы увеличиваются.
Я знаю, что ваша помощь уже существенна. Но вы можете использовать еще большее влияние. Потому что у нас сейчас есть историческая возможность защитить нашу общую свободу, нашу общую безопасность. Наше общее культурное разнообразие от величайшей волны ненависти из всех, угрожавших миру в последние десятилетия", - подчеркнул президент.
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