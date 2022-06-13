  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Без мощного наступательного оружия для Украины война только затягивается
В тренде

Зеленский: Без мощного наступательного оружия для Украины война только затягивается

Общие новости
(1 голосов)

Президент снова обратился к западным партнерам

Зеленский: Без мощного наступательного оружия для Украины война только затягивается

Новина українською

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость предоставления Украине мощного наступательного оружия.

Об этом он заявил во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum.

"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Жертвы увеличиваются.

Читайте такжеЗеленский: Ни до начала, ни на 109 день войны Украина не получила системы противоракетной обороны

Я знаю, что ваша помощь уже существенна. Но вы можете использовать еще большее влияние. Потому что у нас сейчас есть историческая возможность защитить нашу общую свободу, нашу общую безопасность. Наше общее культурное разнообразие от величайшей волны ненависти из всех, угрожавших миру в последние десятилетия", - подчеркнул президент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Zelenskiy/Official

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
13.06.2022 в 17:29
Хватит издеваться, это и так всем известно
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде