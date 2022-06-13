В Украине запретили еще одну пророссийскую партию
Вслед за ОПЗЖ под запрет попала и партия Социалисты
chesno.org
Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и Минюст считают пророссийской, сообщает "Чесно".
Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.
На этот раз суд позволил услышать позицию Минюста – заседание было открыто.
Во время рассмотрения не было представителя партии "Социалисты".
Партия "Социалисты" была основана в августе 2014 года под названием "Рабочих, крестьян, интеллигенции Украины". Актуальное название "Социалисты" партия получила в феврале 2015 года.
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