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В Украине запретили еще одну пророссийскую партию

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Вслед за ОПЗЖ под запрет попала и партия Социалисты

В Украине запретили еще одну пророссийскую партию

chesno.org

Новина українською

Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и Минюст считают пророссийской, сообщает "Чесно".

Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

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На этот раз суд позволил услышать позицию Минюста – заседание было открыто.

Во время рассмотрения не было представителя партии "Социалисты".

Партия "Социалисты" была основана в августе 2014 года под названием "Рабочих, крестьян, интеллигенции Украины". Актуальное название "Социалисты" партия получила в феврале 2015 года.

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В статье: война с Россией
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