Российская Википедия обжалует штраф за статьи о войне рф против Украины и убийствах в Буче
Российский суд оштрафовал Википедию на 5 миллионов рублей
Reuters
"Фонд Викимедиа" подал апелляцию на штраф размером почти 90 тысяч долларов, который выписали российской Википедии за статьи о российском вторжении в Украину и военные преступления в Буче и других городах, сообщает Reuters.
Суд в Москве вынес приговор против "Фонда Викимедиа" из-за так называемой "дезинформации о российской армии" на страницах российской Википедии: "Вторжение России в Украину (2022)", "Военные преступления в период вторжения России в Украину", "Резня в Буче".
Суд определил для Википедии меру наказания в виде штрафа в размере 5 миллионов российских рублей (примерно 88 тысяч долларов США).
Представители Фонда Викимедиа подали апелляцию 6 июня на это решение московского суда, призывая сохранить доступ людей к проверенной информации. В иске они утверждают, что ограничение свободы слова и права людей на доступ к публичной информации является нарушением основополагающих прав и свобод человека. Российский суд в приговоре отметил, что изложенная информация на сайте Википедия представляет "угрозу для общественности".
Юристы "Фонда Викимедиа" также настаивают, что российское судопроизводство не имеет юрисдикции над сайтом.
Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин говорил, что было бы неплохо основать альтернативную российскую Википедию, которая была бы подконтрольна Кремлю.
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