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Тела 1200 погибших в Украине остаются неопознанными - Нацполиция

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На данный момент открыты производства о гибели более 12 000 человек

Тела 1200 погибших в Украине остаются неопознанными - Нацполиция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальная полиция Украины расследует гибель более 12 000 мирных жителей, 1200 тел до сих пор не опознаны.

Об этом рассказал в интервью глава Нацполиции Игорь Клименко.

"По Украине мы получили сообщение, открыли соответствующие уголовные производства о гибели более 12 000 человек, которые были найдены, в частности, в братских могилах. Более 1500 гражданских лиц погибли на территории Киевской области", - сказал Клименко.

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Большое количество людей в Киевской области нашли погибшими в своих домах и квартирах.

"Когда наши взрывотехники, эксперты-криминалисты, следователи заходили в квартиры, они находили эти тела. Обычно, эти люди умирали от минно-взрывных травм", - пояснил он.

"Братские могилы - это отдельная тема, по ним мы еще работаем", - добавил Клименко.

Он предполагает, что таких захоронений будет гораздо больше по мере того, как Украина будет освобождать новые территории.

Напомним, только в Бучанском районе погибло 1137 человек непосредственно в городе Буча - 461 человек.

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В статье: война с Россией
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