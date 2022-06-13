Тела 1200 погибших в Украине остаются неопознанными - Нацполиция
На данный момент открыты производства о гибели более 12 000 человек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная полиция Украины расследует гибель более 12 000 мирных жителей, 1200 тел до сих пор не опознаны.
Об этом рассказал в интервью глава Нацполиции Игорь Клименко.
"По Украине мы получили сообщение, открыли соответствующие уголовные производства о гибели более 12 000 человек, которые были найдены, в частности, в братских могилах. Более 1500 гражданских лиц погибли на территории Киевской области", - сказал Клименко.
Большое количество людей в Киевской области нашли погибшими в своих домах и квартирах.
"Когда наши взрывотехники, эксперты-криминалисты, следователи заходили в квартиры, они находили эти тела. Обычно, эти люди умирали от минно-взрывных травм", - пояснил он.
"Братские могилы - это отдельная тема, по ним мы еще работаем", - добавил Клименко.
Он предполагает, что таких захоронений будет гораздо больше по мере того, как Украина будет освобождать новые территории.
Напомним, только в Бучанском районе погибло 1137 человек непосредственно в городе Буча - 461 человек.
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