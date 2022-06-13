В Интернациональном легионе служат представители 55 стран
Больше всего - из США и Британии
Sipa / Scanpix
Добровольцы из 55 стран мира приехали защищать Украину на войне против Российской Федерации. Больше всего американских и британских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Интернационального легиона обороны Украины Дамьена Магру на брифинге.
"У нас есть представители более 50 стран и гражданств, 55 были последние (данные - ред.). У нас есть представители стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", - сказал он.
Магру добавил, что больше всего добровольцев из США и Великобритании, дальше идут поляки и канадцы. Также многие военные из стран Балтии и северных стран, например, из Финляндии.
Напомним, так называемый суд "ДНР"
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