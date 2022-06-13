Леоненко: Футболисты в ВСУ? Патриотизм - это хорошо, но каждый должен заниматься своим делом
А вы как считаете?
скриншот youtube
Бывший эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о службе футболистов в рядках ВСУ.
"До сих пор считаю, что патриотизм - хорошо, но каждый должен заниматься своим делом. Особенно футболисты, которые за границей говорят, что сейчас мы приедем и сразу на передовую, но, честно говоря, они вызывают улыбку.
Я такое не приветствую, что касается спортсменов, то биатлонисты хоть стрелять умеют, а остальным нужно быть готовым. Но это не мое дело. Я считаю это", - заявил Леоненко.
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Источник:Центр новин
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