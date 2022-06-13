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Леоненко: Футболисты в ВСУ? Патриотизм - это хорошо, но каждый должен заниматься своим делом

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Леоненко: Футболисты в ВСУ? Патриотизм - это хорошо, но каждый должен заниматься своим делом

скриншот youtube

UA-Футбол
Новина українською

Бывший эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о службе футболистов в рядках ВСУ.

"До сих пор считаю, что патриотизм - хорошо, но каждый должен заниматься своим делом. Особенно футболисты, которые за границей говорят, что сейчас мы приедем и сразу на передовую, но, честно говоря, они вызывают улыбку.

Я такое не приветствую, что касается спортсменов, то биатлонисты хоть стрелять умеют, а остальным нужно быть готовым. Но это не мое дело. Я считаю это", - заявил Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко
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Источник:
Центр новин

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