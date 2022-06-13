Помог TikTok. ВСУ уничтожили базу вагнеровцев в Луганской области
TikTok любят не только кадыровцы
фото из свободных источников
ВСУ увидели в TikTok видео со зданием, в котором боевики ЧВК "Вагнер" оборудовали базу и уничтожили его.
Об этом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов сообщает НВ.
9 июня украинские военные ударили по местному стадиону во временно оккупированной Кадиевке, где размещались боевики ЧВК Вагнер.
"Было видео, где были эти наемники, снятое в детско-юношеской спортивной школе. Удар был нанесен по стадиону, который расположен в нескольких сотнях метров от той школы. Ситуация следующая. Увидели это видео; выяснили, где оно было снято; отправили туда дрон и он уже нашел эту базу на стадионе, по которой был нанесен удар", - прокомментировал Михайлов.
Он отметил, что речь идет о видео в TikTok.
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