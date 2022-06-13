Помог TikTok. ВСУ уничтожили базу вагнеровцев в Луганской области

ВСУ увидели в TikTok видео со зданием, в котором боевики ЧВК "Вагнер" оборудовали базу и уничтожили его.

Об этом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов сообщает НВ.

9 июня украинские военные ударили по местному стадиону во временно оккупированной Кадиевке, где размещались боевики ЧВК Вагнер.

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"Было видео, где были эти наемники, снятое в детско-юношеской спортивной школе. Удар был нанесен по стадиону, который расположен в нескольких сотнях метров от той школы. Ситуация следующая. Увидели это видео; выяснили, где оно было снято; отправили туда дрон и он уже нашел эту базу на стадионе, по которой был нанесен удар", - прокомментировал Михайлов.

Он отметил, что речь идет о видео в TikTok.