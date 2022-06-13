Стоимость Bitcoin упала до рекордного уровня за последние 18 месяцев
Криптовалюту лихорадит
фото из свободных источников
Стоимость криптовалюты Bitcoin побила свой антирекорд за последние 18 месяцев. Сейчас она стоит меньше 25 тысяч долларов за единицу.
Об этом пишет Bloomberg.
По состоянию на 15:30 по киевскому времени стоимость Bitcoin составляла 24 246 доллара.
Как отмечают эксперты, стоимость криптовалюты упала из-за рекордных показателей инфляции и решения Федеральной резервной системы поднять ставки. Другие же цифровые валюты также упали в цене.
Также отмечается, что на фоне обвала крипторынка, компания Celsius приостановила переводы и вывод средств.
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Источник:Bloomberg
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