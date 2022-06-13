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В Луганской области ВСУ взяли в плен боевика из Донецка, который воевал против своего сына

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Пленный танкист признался, что расстреливал дома с мирными жителями

В Луганской области ВСУ взяли в плен боевика из Донецка, который воевал против своего сына

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Новина українською

ВСУ во время боев в Луганской области пленили "народного милиционера", который воевал против собственного сына и расстреливал из танков жилые дома в Северодонецке.

Об этом сообщает СБУ.

"Этот пленник - житель Донецка, который с 2015 года воюет против украинской армии в составе танкового подразделения так называемой "народной милиции днр"", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения вместе с оккупантами он прибыл в Луганскую область. И это при том, что его собственный сын воюет в ВСУ.

"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "днр". 25 марта мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", - рассказывает боевик.

Он признается, что расстреливал из танка химзавод "Заря" в Рубежном, драматический театр и жилые дома в старой части Северодонецка, где скрывались от обстрелов мирные горожане.

"По приказу он ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты", - добавляют в СБУ.

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В статье: война с Россией
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