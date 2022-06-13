  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Депутаты ОПЗЖ Мариупольского горсовета помогли россии уничтожать инфраструктуру города - мэр
В тренде

Депутаты ОПЗЖ Мариупольского горсовета помогли россии уничтожать инфраструктуру города - мэр

Общие новости
(1 голосов)

Впоследствии предатели стали руководить захваченным городом

Депутаты ОПЗЖ Мариупольского горсовета помогли россии уничтожать инфраструктуру города - мэр

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Депутаты горсовета Мариуполя от партии ОПЗЖ передавали россиянам данные о местонахождении критической инфраструктуры города.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью BBC.

"Они (россияне - ред.) знали, куда стрелять. Было много предателей, которые давали координаты. Все, что у нас было, все, что считается критической инфраструктурой города, было уничтожено в первые семь дней", - рассказал Бойченко.

По его словам, даже он не знал, где находятся все источники питания в Мариуполе, но россияне смогли уничтожить их в первые дни. При этом под удары попали также точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.

Читайте также"Из говна и палок". Оккупанты сделали редизайн стелы Маріуполь на въезде в город

Мэр Мариуполя подчеркнул, что главными информаторами оккупантов были местные депутаты от партии ОПЗЖ, которые впоследствии стали руководить захваченным городом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Вадим Бойченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде