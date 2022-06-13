Депутаты ОПЗЖ Мариупольского горсовета помогли россии уничтожать инфраструктуру города - мэр
Впоследствии предатели стали руководить захваченным городом
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Депутаты горсовета Мариуполя от партии ОПЗЖ передавали россиянам данные о местонахождении критической инфраструктуры города.
Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью BBC.
"Они (россияне - ред.) знали, куда стрелять. Было много предателей, которые давали координаты. Все, что у нас было, все, что считается критической инфраструктурой города, было уничтожено в первые семь дней", - рассказал Бойченко.
По его словам, даже он не знал, где находятся все источники питания в Мариуполе, но россияне смогли уничтожить их в первые дни. При этом под удары попали также точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.
Мэр Мариуполя подчеркнул, что главными информаторами оккупантов были местные депутаты от партии ОПЗЖ, которые впоследствии стали руководить захваченным городом.
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