Депутаты ОПЗЖ Мариупольского горсовета помогли россии уничтожать инфраструктуру города - мэр

Депутаты горсовета Мариуполя от партии ОПЗЖ передавали россиянам данные о местонахождении критической инфраструктуры города.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью BBC.

"Они (россияне - ред.) знали, куда стрелять. Было много предателей, которые давали координаты. Все, что у нас было, все, что считается критической инфраструктурой города, было уничтожено в первые семь дней", - рассказал Бойченко.

По его словам, даже он не знал, где находятся все источники питания в Мариуполе, но россияне смогли уничтожить их в первые дни. При этом под удары попали также точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что главными информаторами оккупантов были местные депутаты от партии ОПЗЖ, которые впоследствии стали руководить захваченным городом.