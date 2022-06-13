Балтийский коридор. В Испанию прибыло первое судно с украинской кукурузой
Это первая партия украинского зерна, которая достигла Европы морским путем
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В испанский порт Ла-Корунья прибыло судно из 18 тыс тонн украинской кукурузы - это первая партия украинского зерна, которую доставили "новым морским маршрутом" через Балтийское море, чтобы избежать заблокированных Россией украинских портов.
Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-службу порта.
Эту кукурузу вывезли из Западной Украины грузовиками в Польшу и Румынию, а погрузили на судно в польском порту Свиноуйсьце на Балтийском море.
Грузовое судно Alppila, перевозившее кукурузу, прибыло в порт до рассвета в понедельник и должно быть разгружено до вторника, рассказали в порту.
Это первая партия украинского зерна, которая достигла северо-западной Испании морским путем, используя "новый морской путь, открытый в Балтийском море во избежание блокады российскими ВМС портов Украины на Черном море", говорится в заявлении группы производителей кормов Agafac.
Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник ранее заявил, что Украина пытается установить новые маршруты с Румынией, Польшей и странами Балтии, чтобы обеспечить, чтобы 22 миллиона тонн застрявшего в украинских морских портах зерна "доехали до места назначения".
"Это лишь небольшое количество кукурузы, но она восстанавливает возможность импортировать все, что возможно из Украины", - сказал CNN директор Agafac Бруно Бид.
По его словам, региональные производители корма для животных из группы Agafac ежегодно закупали 40% всей своей кукурузы из Украины в период с января по июнь.
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