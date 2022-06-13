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Мэр Одессы намерен переименовать улицы города, связанные с россией

Общие новости
(3 голосов)

Труханов намерен дерусифицировать и декоммунизировать Одессу

Мэр Одессы намерен переименовать улицы города, связанные с россией

Фото: Reuters

Новина українською

Мэр Одессы Геннадий Труханов анонсировал переименование ряда улиц из-за нежелания города иметь что-нибудь общее с Россией.

Интересно, что при этом свой пост в Facebook написал по-русски, что вызвало критику со стороны некоторых читателей.

"Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с земли. В частности, речь идет о названиях одесских улиц, которые никак не связаны с историей Одессы!", - написал Труханов.

В частности, он предложил переименовать такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие, а еще 24 в соответствии с украинским законодательством в конце концов перевести на украинский язык.

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Также новые названия должны получить 19 одесских улиц, подлежащих закону о декоммунизации. Весь этот список топонимов планируют внести на рассмотрение историко-топонимической комиссии, а окончательное решение будут принимать депутаты городского совета на сессии.

При этом Труханов призвал "не повторять большевистские практики соблюдения мгновенной конъюнктуры или идеологии" и просто вернуть улицам старые названия, или "применять резервный список достойных увековечения лиц и событий, который годами формировался топонимической комиссией". Тем не менее, он добавил, что в городе должны появиться такие топонимы, как улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.

"И, конечно, мы создадим на месте сквера Воинов АТО большой мемориал, где будут увековечены имена всех одесситов, положивших свою жизнь за Украину", - добавил Труханов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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A.l.e.x. (Київ)
13.06.2022 в 21:13
В Україні не повинно залишитися нічого кА(ц)апського!
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LEVgcUqs (Чернігів)
13.06.2022 в 20:40
Ну блін, усі перейменовують, усі позбавляються від рашківськтих назв і все що з ними зв"язано, а мер міста -героя України Чернігова все розмірковує а може треба, а може не треба, а може ще щось....
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
13.06.2022 в 21:23
Наш труханов ещё совсем не давно , хотел вернуть название одному проспекту . И это название в честь маршала Жукова . Он просто в прыжке переобуваеться . Ещё тот сепар , сдал бы город на 3-15 .
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0
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