Мэр Одессы намерен переименовать улицы города, связанные с россией
Труханов намерен дерусифицировать и декоммунизировать Одессу
Фото: Reuters
Мэр Одессы Геннадий Труханов анонсировал переименование ряда улиц из-за нежелания города иметь что-нибудь общее с Россией.
Интересно, что при этом свой пост в Facebook написал по-русски, что вызвало критику со стороны некоторых читателей.
"Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с земли. В частности, речь идет о названиях одесских улиц, которые никак не связаны с историей Одессы!", - написал Труханов.
В частности, он предложил переименовать такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие, а еще 24 в соответствии с украинским законодательством в конце концов перевести на украинский язык.
Также новые названия должны получить 19 одесских улиц, подлежащих закону о декоммунизации. Весь этот список топонимов планируют внести на рассмотрение историко-топонимической комиссии, а окончательное решение будут принимать депутаты городского совета на сессии.
При этом Труханов призвал "не повторять большевистские практики соблюдения мгновенной конъюнктуры или идеологии" и просто вернуть улицам старые названия, или "применять резервный список достойных увековечения лиц и событий, который годами формировался топонимической комиссией". Тем не менее, он добавил, что в городе должны появиться такие топонимы, как улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.
"И, конечно, мы создадим на месте сквера Воинов АТО большой мемориал, где будут увековечены имена всех одесситов, положивших свою жизнь за Украину", - добавил Труханов.
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