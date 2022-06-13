Генштаб: Оккупанты пытаются окружить подразделения наших войск в районе Лисичанск - Северодонецк

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 13 июня.

Идут сто десятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Сиверском направлении противник обстрелял из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запсилья Сумской области и Горск и Гремяч Черниговской области. Подразделения агрессора продолжают инженерное оборудование оборонных позиций в приграничных районах по указанному направлению.

На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает позиции подразделений сил обороны, совершенствует инженерное оборудование собственных оборонных сооружений и ведет воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на попытках нарушения логистических маршрутов поставки группировки наших войск, действующей на Славянском направлении.

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На Славянском направлении противник предпринял попытку ведения штурмовых действий в Богородичном, успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта.

На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, осуществил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Почечное – Николаевка, Доломитное – Новолуганское, успеха не имел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных действий не вел. С целью сковывания и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления производил обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны. Основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, контрбатарейной борьбе, наращивании боевых возможностей резервных формирований и системы противовоздушной обороны на направлении, инженерном оборудовании оборонных рубежей и позиций.

Враг продолжает усиление группировки войск, действующей на Криворожском направлении.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Противник испытывает существенные проблемы с комплектованием подразделений, совершающих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей.