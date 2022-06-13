Зеленский: Как и в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен - ФОТО
Как и каждый город и село, куда пришли оккупанты
t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Владимир Зеленский в восьмую годовщину освобождения Мариуполя подчеркнул, что город снова освободят от российских оккупантов.
Об этом он сообщил в Telegram.
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"В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен. Украинское знамя вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли оккупанты. Потому что это наша страна и наши люди!" – подчеркнул глава государства.
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