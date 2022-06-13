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Зеленский: Как и в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен - ФОТО

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Как и каждый город и село, куда пришли оккупанты

Зеленский: Как и в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен - ФОТО

t.me/V_Zelenskiy_official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский в восьмую годовщину освобождения Мариуполя подчеркнул, что город снова освободят от российских оккупантов.

Об этом он сообщил в Telegram.

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"В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен. Украинское знамя вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли оккупанты. Потому что это наша страна и наши люди!" – подчеркнул глава государства.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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